Vinculan a proceso de imputado por robo a local comercial

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), obtuvo la vinculación a proceso dictado en contra del imputado Osmany Alan V. A., de 25 años de edad, por el delito de robo agravado a local comercial en la ciudad de Chihuahua.

Con datos de prueba, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, acreditó la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 2124/2026.

La investigación ministerial estableció que el 18 de julio de 2026, Osmany Alan V. A., ingresó al establecimiento comercial Farmacias Guadalajara, ubicado en la avenida Universidad y General Retana, en la colonia San Felipe, y se apoderó de diversos productos de aseo personal, sin realizar el pago correspondiente.

Hecho delictivo por el que fue detenido en el exterior del local comercial por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Ahora enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva, ya que cuenta con antecedentes penales.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos y la recuperación de bienes sustraídos ilegalmente, que puedan restituir el daño cometido al sector comercial, con quienes existe plena coordinación para combatir los robos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).