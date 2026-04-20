Vinculan a proceso a masculino por allanamiento agravado

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, expuso datos de prueba que consideró un Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez, para dictar auto de vinculación a proceso en contra del imputado Javier Eliasib S. P., por el delito de allanamiento agravado.

La detención de imputado a cargo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Cuauhtémoc, se registró la noche del miércoles 15 de abril, en calles de colonia Lázaro Cárdenas, tras ser sometido por vecinos cuando ingresó a un domicilio portando un cuchillo.

El imputado de 30 años de edad, enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual el Juez de Control conocedor de la causa penal, fijó un plazo de dos meses para la terminación de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).