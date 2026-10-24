Vinculan a proceso a imputados por violencia familiar en Cd. Juárez

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, acreditó la probable responsabilidad de dos imputados por el delito de violencia familiar, cometidos en hechos distintos en Ciudad Juárez.

En el caso del imputado Carlos Omar B. C., por la agresión física y psicológica, cometida a sus abuelos, en hechos registrados el 13 de octubre de 2026, en un domicilio de la colonia División del Norte.

Mientras que, al imputado Luis Alfredo I. M., por agresión física y amenazas con arma blanca, en perjuicio de su pareja sentimental, en hechos ocurridos el 08 de octubre de 2026, al interior del domicilio del fraccionamiento Villas de Alcalá.

Los imputados enfrentarán su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declaren sus responsabilidades mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).