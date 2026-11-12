Vinculan a proceso a imputados por robo en grado de tentativa y daños

• Los imputados deberán cumplir con firma mensual y tienen prohibido acercarse a la víctima, testigos y al hijo de la víctima.

La Fiscalía General del Estado, obtuvo el auto de vinculación a proceso, dictado en contra de los imputados Eduardo Alberto R. D. y Daniel Orlando C. M., por los delitos de robo agravado en grado de tentativa y daños agravados, cometidos en la ciudad de Chihuahua.

Los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, acreditaron la probable responsabilidad de los imputados dentro de la causa penal 2392/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 20 de agosto de 2026, los imputados ingresaron a un domicilio ubicado en la calle Simón Sarlat Nava, de la colonia Chihuahua 2000, causando daños a la puerta principal, e intentaron apoderarse de un videojuego, dos controles inalámbricos y sus cables, siendo detenidos por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El 9 de noviembre de 2026, el Juez de Control resolvió vincularlos a proceso, imponiéndoles las medidas cautelares consistentes en firma mensual y prohibición de acercarse a la víctimas y testigos.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de combatir los delitos que afectan el patrimonio de las familias chihuahuenses y procurar justicia para las víctimas.