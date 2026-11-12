Arrestan en Oaxaca a hermana de diputado de Morena tras enfrentamiento con policías municipales

Martha Leticia Viveros Montalvo, quien anteriormente estuvo al frente de la Jurisdicción Sanitaria 06 Sierra y es hermana del legislador local de Morena, Benjamín Viveros Montalvo, fue detenida la noche del miércoles 11 de noviembre en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, luego de protagonizar un incidente con elementos de la Policía Municipal.

Los hechos quedaron registrados en videos que circularon en redes sociales, donde se observa un enfrentamiento entre las ocupantes de una camioneta y los agentes que acudieron a atender la situación. Durante el operativo, una policía habría sido agredida físicamente.

Un accidente vial terminó en confrontación

El conflicto se originó tras un percance automovilístico registrado en las cercanías de un Centro de Salud, a un costado de una tienda Bodega Aurrerá.

En la camioneta involucrada viajaban Martha Leticia Viveros Montalvo y otra mujer, identificada en reportes locales como la doctora Claudia, quien presuntamente se encontraba al volante de la unidad.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el conductor del otro vehículo solicitó que permanecieran en el lugar para llegar a un acuerdo por los daños ocasionados. Asimismo, habría mencionado que llevaba a un bebé entre sus acompañantes.

Sin embargo, la situación subió de tono cuando, según las versiones difundidas, las mujeres intentaron abandonar el sitio y no atendieron las indicaciones de los policías municipales.

En las grabaciones también se aprecia que una de las involucradas hace referencia a su cargo como funcionaria pública mientras permanece dentro del vehículo. Por otra parte, algunas publicaciones señalaron que la conductora mostraba posibles indicios de haber consumido bebidas alcohólicas, aunque no se ha dado a conocer algún resultado oficial de una prueba de alcoholemia.

Ante la negativa de ambas mujeres de bajar de la camioneta, los elementos municipales procedieron a intervenir. El incidente derivó en un forcejeo que quedó captado en video. Posteriormente, los agentes apagaron el motor y retiraron a las ocupantes de la unidad para trasladarlas ante el juez calificador.

Recuperaron su libertad durante la misma noche

Información difundida por medios locales señala que las dos mujeres fueron liberadas horas después de su detención.

Hasta el momento, no se han precisado los motivos legales de su liberación, ni se ha informado si hubo alguna sanción administrativa o si se inició una investigación relacionada con la presunta agresión contra la elemento policial.