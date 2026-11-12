Obtiene FGE vinculación a proceso por robo violento en la colonia Mirador

La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la vinculación a proceso del imputado Jorge Luis R. C., por el delito de robo agravado, cometido en perjuicio de una pareja de adultos mayores, en la ciudad de Chihuahua.

Con datos de prueba, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, acreditó la probable responsabilidad del imputado, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 2173/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, la noche del 3 de julio del 2026, Jorge Luis R. C. en compañía de diversos masculinos y simulando una entrega de flores, ingresó al domicilio de las víctimas, ubicado en la calle Pekín, de la colonia Mirador.

Con un objeto similar a un arma de fuego, amedrentó a la pareja, y los obligó a abrir dos cajas de seguridad, de una de ellas sustrajo 150 mil pesos en efectivo, y de la otra, un arma tipo revólver calibre .38 especial.

Las indagatorias a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con el apoyo de la Unidad de Atención a Robo a Casa Habitación (UARC) de la Policía Municipal, individualizaron la posible participación de Jorge Luis R. C., en citados hechos delictivos.

Esta representación social solicitó la orden de aprehensión a un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, misma que fue notificada en el Centro de Reinserción Social, en donde imputado se encontraba interno por diverso delito.

La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de garantizar justicia a las víctimas del delito y otorgar seguridad a la ciudadanía.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).