Vinculan a proceso a imputado por robo agravado a taller en ciudad de Chihuahua

• Enfrentará su situación jurídica con la medida cautelar de prisión preventiva

La Fiscalía General del Estado, obtuvo la vinculación a proceso de Edgar O. J., probable responsable por el delito de robo agravado, cometido el 26 de octubre de 2026, a un taller de la colonia San Felipe, en la ciudad de Chihuahua.

Los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, acreditaron la probable responsabilidad del imputado dentro de la causa penal 3180/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 26 de octubre de 2026, el imputado ingresó a un taller ubicado en la calle Escudero, en donde ocasionó daños a las instalaciones y sustrajo diversos objetos, entre ellos, un radio de comunicación, una cremallera de vehículo, cable eléctrico y pedacería de cobre.

Fue sorprendido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal cuando salía del establecimiento con los objetos sustraídos.

El Juez de Control resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de combatir los delitos que afectan el patrimonio de las familias chihuahuenses y procurar justicia para las víctimas.