Vinculan a proceso a imputados por el homicidio cometido en la colonia Juanita Luna

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Noé R. L. y Francisco R. L. así como de Julio M. A., por el delito de homicidio calificado, cometido a un masculino, en Ciudad Juárez.

En la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, expuso datos de prueba para acreditar la probable responsabilidad de los imputados por la muerte violenta de Juan C. C.

De acuerdo con la investigación ministerial, la noche del 22 de octubre de 2026, los tres imputados, así como una cuarta persona, golpearon con palos y piedras a la víctima, quien murió por traumatismo craneoencefálico, en calles de la colonia Juanita Luna.

Hechos por los que fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), mediante órdenes de aprehensión.

EL Juez de Control conocedor de la causa penal 4345/2026, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados, y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).