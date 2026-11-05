Vinculan a proceso a imputado por la muerte de un masculino en la colonia Libertad

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Cody Daniel P. y/o José Luis C. G., por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Alfredo Alejandro P. M., el 17 de octubre del año en curso, en Ciudad Juárez.

Por medio de datos de prueba fehacientes y la argumentación jurídica, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, acreditó la posible participación del imputado ante el Juez de Control conocedor de la causa penal.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado, lesionó con un objeto punzocortante a la víctima, provocándoles la muerte, en el interior de un domicilio de la colonia Libertad.

Delito por el que fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión.

El Órgano jurisdiccional impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).