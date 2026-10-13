Vinculan a proceso a imputado por daños y lesiones agravadas en accidente vial

•⁠ ⁠Conducía en estado de ebriedad y provocó un accidente en la colonia San Rafael, en la ciudad de Chihuahua.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Ángel Obed G. P., por los delitos de daños y lesiones agravadas.

Con los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, se acreditó la probable responsabilidad del imputado ante el Juez de Control conocedor de la causa penal 278/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 20 de diciembre de 2025, el imputado conducía una pick up Chevrolet S-10, en segundo grado de ebriedad, cuando omitió un señalamiento de alto en el cruce de las calles 21ª y Pedro Meoqui, en la colonia San Rafael, en la ciudad de Chihuahua.

Dicha omisión provocó un accidente vial en el que se vieron involucrados otros tres vehículos, ocasionando lesiones a dos personas y daños materiales por un total de 185 mil pesos, de acuerdo con los peritajes.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de investigar los delitos que afectan la integridad física y el patrimonio de las personas, así como llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).