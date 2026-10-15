Real Madrid logra épica remontada frente a Roma en Liga de Campeones

El Real Madrid firmó una remontada épica al imponerse 4-3 a la Roma en los últimos minutos del encuentro, correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones. El duelo también marcó un episodio especial en la carrera de Kylian Mbappé, quien, a los 27 años, se convirtió en el jugador más joven en disputar 100 partidos del torneo continental, al superar el registro de Lionel Messi.

La Roma se adelantó con un disparo de Martin de Roon (20′), al que respondió Mbappé con un tiro desde la frontal del área (25′). Sin embargo, un doblete de Donyell Malen (51′ y 57′) volvió a poner en desventaja al conjunto merengue.

Los jóvenes Carlos Espí (82′) y Endrick (85′), quienes ingresaron como revulsivos cuando el Real Madrid atacaba desesperadamente, consiguieron el empate, antes de que Antonio Rüdiger marcara el 4-3 definitivo (90′).

Endrick revolucionó al conjunto blanco durante la última media hora del encuentro y contribuyó a que el Real Madrid sumara su segunda victoria en igual número de partidos en la competición europea.

“Orgulloso de que el equipo tenga rebeldía, pero creo que, si hubiéramos hecho el trabajo antes, habría sido un partido menos complicado”, declaró el mediocampista Federico Valverde.

La Roma impone condiciones

Los locales comenzaron mejor y presionaron al Real Madrid, que acumuló imprecisiones y pérdidas de balón durante los primeros minutos.

El portero Thibaut Courtois sostuvo a su equipo con dos grandes atajadas, primero ante un disparo desde la frontal de Mario Hermoso (4′) y después frente a un remate de Matías Soulé (5′).

La insistencia de la Roma dio frutos cuando De Roon conectó un disparo desde fuera del área que terminó en la portería merengue (20′).

El conjunto italiano dificultó la salida del Real Madrid mediante una presión prácticamente individual, aunque Mbappé logró aprovechar un espacio para igualar el marcador.

El francés se desprendió de su marcador, avanzó hacia la portería y sacó un disparo desde la frontal del área para establecer el 1-1 (25′).

Mbappé anotó así su segundo gol en dos partidos de la actual Champions, en una jornada en la que alcanzó los 100 encuentros disputados en el torneo a los 27 años, superando la marca de Messi, quien llegó a esa cifra a los 28.

El tanto animó al Real Madrid, que comenzó a generar más oportunidades mediante la velocidad de Yan Diomande y Vinicius por los costados.

Jude Bellingham estuvo cerca de marcar el segundo, pero su disparo pasó rozando el poste (45+1′).

Cuando el conjunto español atravesaba sus mejores minutos, un error de Vinicius propició la recuperación del balón por parte de la Roma. Una asistencia filtrada permitió a Malen superar la salida de Courtois y establecer el 2-1 (51′).

Vinicius tampoco tuvo su mejor actuación en una jornada en la que conoció su sanción de cuatro partidos en La Liga por tirar del cabello a un rival. El brasileño acumula un gol en diez encuentros oficiales esta temporada.

Endrick y Espí encabezan la remontada

Malen amplió la ventaja al aprovechar un balón a la espalda de la defensa blanca, quedar frente a Courtois y marcar el 3-1 (57′).

Con dos goles de desventaja, el Real Madrid reaccionó y se lanzó al ataque. El técnico José Mourinho reforzó la ofensiva con Carlos Espí y Endrick, mientras Arda Güler asumió labores de organización en el mediocampo.

El conjunto merengue dominó la última media hora y necesitó apenas unos minutos para revertir el resultado.

Primero, Carlos Espí conectó un cabezazo a corta distancia tras un rechace provocado por un remate de Endrick (82′). Tres minutos después, el brasileño marcó el empate al rematar un saque de esquina ejecutado por Arda Güler (85′).

Cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, apareció Antonio Rüdiger para rematar otro tiro de esquina y sellar la victoria del Real Madrid (90′).