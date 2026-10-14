Captura FDZS a presunto homicida en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, por conducto de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvo con una orden de aprehensión a Jaxiel A.N., alias “El Chapo”, de 31 años de edad, quien aparece como probable responsable de un homicidio ocurrido el 03 de mayo del presente año, en Hidalgo del Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el detenido, sometió a la víctima de nombre Eloy Alonso L. R., y le disparó con un arma de fuego, privándolo de la vida, en hechos registrados en la calle Padre Pío, del asentamiento conocido como Albergue San Andrés.

Como resultado de las indagatorias coordinadas por esta representación social, se logró individualización la posible participación del imputado, y detenerlo este miércoles 14 de octubre, en calles de la colonia Juárez, en la ciudad de Parral.

Fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió para ser llevado a la audiencia en donde el Ministerio Público le informará los hechos que se le imputan.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)