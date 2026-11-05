Vinculan a proceso a dos imputados por violación y violencia familiar

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo autos de vinculación a proceso, dictados en contra de los imputados Lorenzo A. M., y Alexis G. P., por los delitos de violación con penalidad agravada y violencia familiar, cometidos en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, agentes del Ministerio Público, acreditaron la probable responsabilidad del imputado, por la agresión física, psicológica y sexual cometida a su esposa, en hechos registrados el 19 de octubre del año en curso, al interior de un domicilio del fraccionamiento Parajes de San Isidro.

De la misma forma, se acreditó la probable responsabilidad del imputado Alexis G. P., por el delito de violación con penalidad agravada, cometido en agravio de una menor de edad, en hechos registrados el 29 de octubre del presente año, en un domicilio del fraccionamiento Boca del Río.

En ambos casos, los imputados fueron detenidos en términos de la flagrancia por elementos de la Policía Municipal, y puestos a disposición de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Detenido.

Los Jueces de Jueces de Control conocedores de las respectivas causas penales, consideraron los datos de prueba que expusieron los agentes del Ministerio Público, para resolver la situación jurídica de los imputados.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).