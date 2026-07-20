Vinculan a presunto responsable de agredir físicamente a su esposa en Cd. Juárez

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de Emilio Omar L. P., por el delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de su cónyuge, en Ciudad Juárez.

Ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, un agente del Ministerio Público, acreditó con datos de prueba, la probable responsabilidad del imputado por el delito cometido el 12 de julio de 2026, en el interior de una vivienda familiar ubicada en la colonia Independencia II.

El imputado fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Policía Municipal, ahora enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se fijó un plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria.