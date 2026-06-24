Vinculados a proceso por robo millonario cometido en Parral

Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Robo de Alto Impacto, de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvieron un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de los imputados Julia F. A., y Alberto C. C., al acreditar su probable responsabilidad en un robo millonario, cometido el 15 de junio del presente año en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Julia F. C., laboraba como empleada doméstica para la víctima, y se valió de dicho vínculo, para apoderarse con ayuda del coimputado, de un automóvil de la marca Audi, línea Q5, y sustraer del domicilio del afectado, joyería y dinero en efectivo, causando un detrimento patrimonial por la cantidad de 3 millones, 915 mil 372 pesos.

Hechos por los que la pareja de imputados fue detenida en flagrancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Parral.

Tras analizar los datos de prueba y argumentos incriminatorios expuestos por el Ministerio Público, el Juez de Control conocedor de la causa penal resolvió vincular a proceso a los imputados, y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Julia F.A. llevará su situación jurídica en prisión preventiva, mientras que Alberto C.C. bajo la medida cautelar de firma periódica.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos, la recuperación de bienes sustraídos ilegalmente que puedan restituir el daño cometido al patrimonio de los ciudadanos y aplicar el castigo a los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)