Vinculado a proceso por robo a casa en colonia Obrera

•⁠ ⁠Es investigado por el robo de más de 126 mil pesos entre objetos y efectivo

La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo la vinculación a proceso del imputado Raúl Ignacio G. T., por el delito de robo agravado, cometido a casa habitación en la colonia Obrera, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la investigación ministerial el 11 de noviembre de 2025, Raúl Ignacio G. T., en compañía de diversos masculinos, entró a una casa habitación ubicada en la Calle 37, de la colonia Obrera, en la ciudad de Chihuahua, y se apoderó de diversos objetos por un monto que asciende a la cantidad de 125 mil 250 pesos, además de mil pesos en efectivo.

Ayer jueves, esta representación social formuló imputación en contra de Raúl Ignacio G. T., y los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, acreditaron su probable responsabilidad ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor causa penal 678/2026.

Enfrentará su proceso, bajo las medidas cautelares consistentes en firma mensual ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, y no acercarse a la víctima ni testigos.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos y la recuperación de bienes sustraídos ilegalmente que puedan restituir el daño cometido al patrimonio de los ciudadanos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).