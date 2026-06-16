Vinculado a proceso por el homicidio de un masculino en la colonia Hidalgo

La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Jonathan G. P., por el delito de homicidio calificado, cometido a un masculino en Ciudad Juárez.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, acreditó la probable responsabilidad del imputado por la muerte de Francisco Hilario C. G., en hechos registrados el 29 de marzo del 2025, al interior de un domicilio de la colonia Hidalgo.

De acuerdo con la investigación ministerial, el imputado en compañía de diversas personas, sometieron a la víctima para asfixiarlo y privarlo de la vida, para luego apoderarse de su vehículo.

Hechos por los que el pasado domingo 07 de junio, se le notificó a Jonathan G. P., de 29 años de edad una orden de aprehensión en el CERESO número tres, en donde se encuentra interno por diverso hecho delictivo.

El Juez de Control, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).