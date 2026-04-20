Vinculado a proceso detenido en flagrancia por el delito de extorsión

– De acuerdo con la investigación, exigía un millón y medio de pesos a propietarios de un local comercial

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad de Combate al Delito de Secuestro, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del imputado Isaías N. S., por el delito de extorsión, cometido en perjuicio de los propietarios de una tienda de abarrotes del fraccionamiento Riberas del Bravo, en Ciudad Juárez.

En la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público, acreditó la probable responsabilidad del imputado en hechos ocurridos el 10 de abril de 2026, cuando presuntamente se constituyó en el local comercial, en donde exigió a las víctimas la cantidad de 1.5 millones de pesos por “cobro de piso”.

Lo anterior causó una afectación moral y psicológica a las víctimas, ya que las amenazó de muerte al ostentarse como un “encargado de plaza”, para luego huir del lugar.

Hechos por los que fue perseguido por una de las víctimas y detenido por elementos de la Policía Municipal.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, conocedor de la causa penal, consideró los datos de prueba expuestos por la representación social para resolver la situación jurídica del imputado, además, le dictó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).