Villalobos respalda a ‘Alito’ y llama al PAN y MC a conformar un bloque opositor vs el régimen; “morenistas buscan dividir a la oposición”

El diputado local del PRI y coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del CEN, José Luis Villalobos, respaldó a su dirigente nacional ‘Alito’ Moreno, en el sentido de llamar al PAN y a Movimiento Ciudadano a conformar un bloque opositor contra el régimen de la 4T, además de que señaló que los comentarios de diversos actores políticos de Morena, lo que pretenden es dividir a la oposición.

Respecto a lo ocurrido en las elecciones en Coahuila, el legislador priista destacó que “el Partido Revolucionario Institucional tiene que asumir con mucha responsabilidad y con mucha humildad este resultado, que es importante festejar un resultado contundente, en donde el pueblo de Coahuila, de manera muy clara y muy precisa, le dijo no al narcogobierno de Morena. Así que hacer un llamado a la oposición de manera respetuosa, como lo ha hecho el PRI desde el inicio de esta conversación nacional que se ha referido al tema de las alianzas. Creemos que es importante tener un bloque opositor que nos permita evitar que avance Morena en el país, evitar que Morena refrende los gobiernos estatales en las 17 gubernaturas”.

“Hoy está en juego la tranquilidad, la paz de las y los mexicanos, es un objetivo superior el que hoy nos demanda. Antes de ser priistas, antes de ser panistas o antes de ser de cualquier otro partido, somos mexicanas y mexicanos. Y como mexicanos queremos el bien para nuestras familias, y esa sería una segunda reflexión: el poder pensar en que juntos es mucho más posible que detengamos esta destrucción que se está dando en el país, que es lo que plantea Morena, por supuesto, en este caso el diputado Cuauhtémoc Estrada busca dividir a la oposición. Esos comentarios que lo único que buscan es enfrentar a los partidos que podemos construir un acuerdo político, pues no hace pensar lo hace pensando en el proyecto de ellos, porque a ellos les conviene que vayamos divididos para poder ganarnos y por ellos mantener los espacios”, afirmó Villalobos García.

“Nosotros desde el PRI hacemos un llamado responsable a los partidos opositores para poder conformar un bloque. El PRI es proaliancista, pero también el PRI está listo para ir solo. El PRI así va a construir y así está siguiendo esa ruta”, recalcó el legislador e integrante del Comité Ejecutivo Nacional tricolor.