“Viernes de gratitud y amistad”: Maru se reúne con De la Peña y Jáuregui

Ayer por la noche la gobernadora Maru Campos sostuvo reunión con algunos de sus secretarios y con el fiscal César Jáuregui.

La mandataria de Chihuahua compartió en su cuenta de Instagram la imagen a la cual tituló como: ¡Viernes de gratitud y amistad! Siempre agradecida. La fotografía con música de fondo de Eddie Stoilow – Grateful.

Maru Campos aparece enmedio de Santiago De la Peña (secretario general) y de Jáuregui Moreno, fiscal General, ambos personajes que en esta semana que está por concluir, protagonizan comentarios de competencia entre ellos por las encuestas con rumbo al 2027 para la Presidencia Municipal.

Asimismo, aparecen José de Jesús Granillo, secretario de Hacienda y el secretario particular Fernando Álvarez. La reunión en Distrito Uno.