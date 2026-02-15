Verstappen critica los monoplaza de F1 que utilizarán en 2026: ‘Son de Fórmula E con esteroides’

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está por comenzar, y 2026 viene con muchos cambios, respecto a años anteriores, ya que no sólo veremos una nueva escudería, como lo es Cadillac con Checo Pérez, sino que los monoplaza tendrán modificaciones.

Max Verstappen, piloto de Red Bull, se mostró insatisfecho por los cambios a los nuevos autos, así como un tanto molesto, ya que cree que ‘no son divertidos de conducir’, pero no sólo eso, sino que los considera como de ‘Fórmula E, pero con esteroides’.

La molestia de Verstappen por los nuevos autos

Hablando ante los medios de comunicación, Verstappen dejó buenas impresiones luego de realizar los primeros test en Bahréin, pero el neerlandés se quejó por la forma en que se siente el auto al conducirlo, por lo que expresó lo siguiente.

“Estos autos no son muy divertidos, para ser honesto. No es muy propio de la Fórmula 1. Se siente un poco más como Fórmula E con esteroides. Pero las reglas son las mismas para todos, así que hay que lidiar con eso. Como piloto puro, disfruto conducir al máximo y en este momento no se puede manejar así”, comentó.

Recordemos que, entre las modificaciones a los monoplaza este 2026, se encuentra que serán 30 kg más ligeros, más cortos y estrechos (200 mm menos de distancia entre ejes, 100 mm menos de ancho), con aerodinámica activa (alerones móviles), eliminación del DRS por un sistema de potencia extra, entre otros puntos.

Con los cambios que hay para 2026 dentro de la Fórmula 1, Max se siente incómodo, pensando que, por la cuestión de la energía y estructura de los autos, quizá sea mejor ir a Fórmula E, que es ‘casi igual’.

“Están pasando muchas cosas. Para mí, eso simplemente no es Fórmula 1. Quizás entonces sea mejor correr en Fórmula E, ¿no? Porque allí todo es energía, eficiencia y gestión. Estamos pobres de energía. Yo solo quiero una conducción normal”, finalizó.

