Venezuela y China refuerzan cooperación con visita a Caracas de enviado de Xi Jinping

Caracas. El presidente Nicolás Maduro recibió este viernes en el Palacio de Miraflores a una delegación de alto nivel de la República Popular China, encabezada por Qiu Xiaoqi, representante especial del presidente Xi Jinping para Asuntos de América Latina y el Caribe quien tiene previsto revisar el mapa de cooperación entre ambas naciones, que hasta la fecha contempla 600 acuerdos.

“Me alegra mucho saludarlos… y agradecer al presidente Xi Jinping siempre su hermandad, como hermano mayor”, declaró Maduro al recibir a la comitiva, integrada también por altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

El mandatario venezolano destacó la importancia del discurso de fin de año emitido el 31 de diciembre por el presidente Xi Jinping, que calificó como un “contundente mensaje para el mundo”.

En el mencionado discurso, Xi subrayó que China está dispuesta a trabajar de la mano con todos los países para fomentar el desarrollo, la estabilidad y una gobernanza global “más justa y razonable”. También reiteró la disposición de Pekín a colaborar en la finalización de conflictos en distintas regiones del mundo.

Por su parte, Qiu Xiaoqi enfatizó que la relación con Venezuela representa una oportunidad para el gigante asiático.

China y Venezuela viven hoy uno de sus momentos de mayor sintonía estratégica, enmarcado en lo que ambos gobiernos han definido como una relación “a todo tiempo y a toda prueba”, consolidada con la elevación del vínculo a asociación estratégica de carácter “all weather”, consolidada con la visita de Maduro a Pekín en septiembre de 2023 y reafirmada en sucesivos encuentros de alto nivel desde entonces.

Esta categoría de asociación, que Pekín reserva a un número muy reducido de países implica cooperación profunda y estable, independientemente de los vaivenes internacionales, lo que otorga a Venezuela una prioridad singular dentro de la política china hacia América Latina. Para Caracas significa un respaldo probado en momentos de mayor presión externa: desde la fase más aguda de las sanciones hasta la etapa de recuperación, con apoyo político, financiero, sanitario y tecnológico sostenido.

Pekín ha rechazado de forma reiterada las “sanciones unilaterales ilegales” y las amenazas militares contra Venezuela en foros multilaterales, defendiendo la soberanía venezolana y demandando el levantamiento de las medidas coercitivas. También ha dejado clara su posición de condena contundente al asedio permanente de Washington, así como el bloqueo unilateral del comercio de petróleo venezolano.

China es el principal comprador de petróleo venezolano, desplazando a Estados Unidos, que con su política de sanciones redujo por sí mismo la relación comercial con Caracas, que en otro tiempo fue muy productiva. Actualmente, China recibe aproximadamente el 80 por ciento de la producción de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), según documentos citados por la agencia Reuters.

Empresas chinas han asumido compromisos de inversión por miles de millones de dólares para revitalizar campos petroleros y mejorar infraestructura crítica en proyectos que apuntan a elevar la producción y modernizar la cadena de valor.

Además del petróleo, la agenda bilateral avanza en minería, electricidad, telecomunicaciones, transporte e industria manufacturera. El comercio se ha expandido con rapidez en los últimos años, con un crecimiento notable de las compras venezolanas en materia de tecnología y productos industriales chinos, mientras Caracas consolida a China como uno de sus principales destinos asiáticos de crudo y otras exportaciones.