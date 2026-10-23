Repelen elementos de la SSPE ataque armado en la carretera a Cuauhtémoc; aseguran a menor y armamento

SANTA ISABEL, CHIH. — Elementos de los Grupos Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) sostuvieron un breve enfrentamiento armado durante la tarde de este jueves en las inmediaciones de la comunidad de Santa María de Cuevas, sobre el corredor carretero hacia Cuauhtémoc.

Los hechos se registraron durante los patrullajes de vigilancia desplegados en la zona, cuando el personal operativo fue interceptado por un grupo de sujetos armados que abrió fuego en su contra. Los agentes estatales repelieron la agresión y lograron controlar la situación en el lugar.

Tras el intercambio de disparos, las fuerzas de seguridad detuvieron a uno de los presuntos agresores, quien resultó ser un menor de edad. Asimismo, las autoridades aseguraron dos armas largas de alto poder y tres pecheras con equipo táctico.

Derivado de estos hechos, la SSPE mantiene un operativo de resguardo y recorridos de búsqueda en la región para dar con el paradero del resto de los involucrados en el ataque.