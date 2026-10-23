Inicia en Cuauhtémoc el 2º Congreso Nacional de Mediación

Con la participación de Oscar González Luna, subsecretario General de Gobierno, en representación de la Gobernadora Maru Campos Galván, se llevó a cabo la inauguración del 2º Congreso Nacional de Mediación “Tres Culturas, 100 años unidos por la Paz”.

En el evento que se desarrolla los días 22 y 23 de octubre, en las instalaciones del Centro de Convenciones Centenario en la ciudad de Cuauhtémoc, contará con importantes ponencias en materia de mediación y paz social.

El subsecretario González Luna, expresó que las instituciones no solo deben atender la problemática cuando se presenta, sino también utilizar mecanismos para prevenirlos, resolverlos oportunamente y evitar que las diferencias se conviertan en divisiones permanentes.

Dijo que la mediación representa una herramienta de gran valor para fortalecer la convivencia social, promover la cultura de paz y contribuir a una sociedad en la que las personas participen activamente en la solución de sus propios conflictos.

Expresó que Chihuahua necesita de todas las voces, de todas las capacidades y todas las voluntades dispuestas a trabajar por una sociedad más justa, solidaria y en paz. Sigamos trabajando para que el diálogo sea una puerta abierta, enfatizó.

Por su parte el presidente municipal de Cuauhtémoc, Elías Humberto Pérez Mendoza, agradeció la participación de gran número de estudiantes, profesionales del derecho y miembros de la comunidad en el tema de mediación.

En representación del Grupo San Antonio que organizado el evento, Javier González Jáquez, dio a conocer que se galardonó a cuatro personas que se han distinguido por su participación en actividades que contribuyen a generar paz social y la recomposición del tejido social.

Las personas reconocidas fueron, la Directora General del Instituto de Mediación de México, Dra. Luz de Lourdes Angulo López, La Directora de Sentit Nobis, Dra. Graciela Frías Ojinaga; también se reconoció al Director de la Asociación Un Sueño Realizado, Johan Lowen Zacarías, y al Vicario General de la Diócesis Tarahumara, Héctor Martínez Espinoza

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En el primer día de actividades se dictó la conferencia “El perdón como motor de la transformación” a cargo del doctor Jorge Pesqueira Leal, presidente del Instituto de Mediación de México.