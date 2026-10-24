‘Vaquero’ Navarrete y O’Shaquie Foster cumplen con el pesaje para pelea de unificación

Foster, quien ostenta una marca de 25 triunfos, 12 por nocaut, y tres descalabros, llegará a este enfrentamiento luego de superar en mayo a Raymond Ford. Foto: @WorldBoxingOrg

El mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete y el estadunidense O’Shaquie Foster superaron la báscula para su pelea de unificación de los títulos mundiales súper pluma de la OMB, la FIB y el CMB, la cual se llevará a cabo este sábado en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

En la ceremonia de pesaje realizada este viernes, el mexiquense, quien expondrá los cetros súper pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), marcó exactamente 130 libras, el límite máximo de la categoría; mientras su oponente, quien arriesgará el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), registró 129.8 libras, con lo que ambos cumplieron con el peso reglamentario para el combate pactado a 12 rounds.

El Vaquero, de 31 años y con un récord profesional de 40 victorias, 33 por la vía rápida, dos derrotas y un empate, conquistó el título de la FIB en febrero pasado tras vencer por nocaut técnico a Eduardo Nuñez.

A su vez, Foster, quien ostenta una marca de 25 triunfos, 12 por nocaut, y tres descalabros, llegará a este enfrentamiento luego de superar en mayo a Raymond Ford por decisión mayoritaria.

En la última conferencia de prensa previa al combate, efectuada el pasado jueves, Navarrete destacó la relevancia de unificar tres de los cuatro principales títulos dentro de la categoría, y aseguró estar preparado para cumplir con el reto.

“Todos sabemos lo importante que sería ganar el sábado y estamos listos. Nos reportamos al cien por ciento para llegar a esta pelea y creo que será un buen fin de semana.

“Estoy muy enfocado en lo mío, en mi trabajo, en lo que voy a hacer dentro del ring. El plan que trae Foster, con mucho respeto, no me interesa. Voy a hacer mi pelea, voy a defender mis títulos con sangre, sudor y mucho corazón”, afirmó el originario de San Juan Zitlaltepec, Estado de México.

Por su parte, el estadunidense reconoció que ha buscado este enfrentamiento desde hace mucho tiempo, y afirmó que no desperdiciará la oportunidad de arrebatarle los títulos a su rival.

“He estado buscando esta pelea durante casi tres años, desde que firmé con Top Rank. Sabía que este era el combate que quería, ponerme a prueba. Sé que él es un gran campeón y ahora estamos aquí.

“Tengo hielo en las venas, me adapto a lo que venga. Soy tranquilo, sereno y mantengo la calma. No peleo para favorecer a mis rivales, me acoplaré a lo que él traiga, será una gran noche”, aseveró.

En caso de ganar esta contienda, Navarrete obtendrá los tres títulos mundiales de la división que se pondrán en juego, y quedará un cetro de convertirse en campeón indiscutido.