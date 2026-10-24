Atentado contra iglesia greco-ortodoxa en Jordania deja siete muertos y 40 heridos

Jerusalén.- Hombres armados abrieron fuego durante un funeral en una iglesia en Jordania el viernes, matando a siete personas e hiriendo a otras 40, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió en una iglesia greco-ortodoxa en Karak, a unos 180 kilómetros (110 millas) al sur de la capital, Amán.

Jordania declaró tres días de luto nacional, según la agencia de noticias Petra del reino.

Imágenes transmitidas por la televisión estatal jordana muestran a dos hombres con pistolas acercándose a la iglesia y disparando. Luego aparece un tercer hombre que parece estar sosteniendo un fusil semiautomático y abre fuego, y los tres luego corren hacia la iglesia.

El suceso fue “perpetrado por agresores desconocidos”, indicó el gobierno en un comunicado, pero no reveló si alguno fue capturado o abatido. Señaló que “las investigaciones están en marcha a toda velocidad”.

El ministro de Salud de Jordania, Ibrahim al-Budour, informó que dos de los heridos están en estado crítico.

El rey Abdula II declaró en X que Jordania “enfrentará el acto terrorista contra Karak con las penas más severas” y ofreció sus “más profundas condolencias a las familias de los mártires, y nuestros deseos de recuperación a los heridos”.

El primer ministro jordano Jafar Hassan indicó durante una reunión de seguridad en Karak el viernes por la noche que el ataque fue resultado de la ideología terrorista y el extremismo ciego. Dijo que los agresores serán castigados y que se tomarán medidas legales contra quienes buscan introducir el extremismo.

Las condenas por los asesinatos llegaron de toda la región, incluso de Líbano, Siria, Egipto y Omán.

Ahmed al-Tayeb en El Cairo, el gran imán de Al-Azhar, la principal institución religiosa del mundo musulmán suní, ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas en el tiroteo del viernes, calificándolo de “atroz ataque terrorista”.

El ministro de Relaciones Exteriores iraquí Fuad Hussein llamó a su homólogo jordano y “afirmó la solidaridad de Irak con Jordania frente al terrorismo”, indicó la oficina de Hussein en un comunicado.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el ataque durante un funeral como “especialmente atroz”, anunció el portavoz Stephane Dujarric. “El secretario general también pide que todos los responsables sean encontrados y rindan cuentas”.

Karak alberga a una población cristiana minoritaria.

En 2016, hombres armados emboscaron a la policía en una serie de ataques allí, incluido uno en un castillo cruzado popular entre los turistas, que dejó 10 muertos —entre ellos siete agentes— y decenas de heridos. Las fuerzas de seguridad jordanas abatieron a los atacantes tras un prolongado enfrentamiento.