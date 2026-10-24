Sheinbaum llama a estudiantes de preparatoria a leer más y salir con sus amigos, en lugar de usar redes sociales

Colima, Col.-La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió a estudiantes de preparatoria que las redes sociales provocan depresión, por lo cual los instó a utilizar menos los celulares, a leer más libros, jugar con sus amigos y a que salgan y se diviertan.

“No todo es el TikTok, el Instagram, no todo es el Face. Hay que salir, divertirse, estar con los amigos, estudiar. Porque si está uno metido en las redes sociales, todo el día, hasta depresión puede dar”, dijo.

Lamentó que haga uso de las redes entre cuatro y seis horas al día cuando en su época de estudiante, dijo, “no había computadoras, menos teléfonos celulares, ni redes sociales. Estudiábamos en las enciclopedias, en la biblioteca”.

Durante la primera entrega bimestral de becas Benito Juárez García, en instalaciones de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima, preguntó los jóvenes asistentes -alrededor de 450- quienes tienen redes sociales.

“Todos”, dijo. ¿Cuántas horas están en las redes sociales?, les insistió.

¿Quién está dos horas?, no quieren decir… ¿cuatro horas?, ¿seis horas?

Les explicó que desde el gobierno “estamos haciendo una campaña, porque estar todo el día en las redes sociales tiene sus consecuencias también. Así que los queremos invitar a que lean un libro, a que jueguen con sus amigos, a que salgan, a que se diviertan. No todo es el TikTok. No todo es el Instagram, no todo es el Face.

“Hay que salir, divertirse, estar con los amigos, estudiar, porque si está uno metido en las redes sociales todo el día hasta depresión le puede dar. Está comprobado”.

Los invitó a que disfruten su beca, “su educación”. Y les pidió analizar qué “la beca y su educación la paga el pueblo de México, porque con sus impuestos da para que todas y todos los jóvenes de nuestro país puedan tener su beca y puedan tener la mejor educación posible. La educación abre todas las puertas, aprovéchenla”.

En la interacción que tuvo con los jóvenes, la presidenta lamentó que hayan sido convocados desde horas antes. “¿Llevan mucho rato esperando? ¿Cuánto? Dos horas horas, llegaron a las doce. ¿A las diez? No, pues no”.

Precisó que las becas se entregan sin distinción. “Todas y todos los estudiantes deben tener beca porque lo necesitan, porque queremos que todas y todos estudien y tengan por lo menos las familias lo necesario para estudiar”.

Destacó que este año, con la beca Rita Cetina, que se otorga a estudiantes de secundaria, “logramos que este año cerca de 400 mil jóvenes más llegaran a la preparatoria en todo el país”.

Julio César León, coordinador de becas, ratificó que a nivel nacional hay 19 millones 593 mil becarios, con una inversión de 136 millones de pesos.