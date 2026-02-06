Universidad de La Habana suspende clases presenciales por un mes ante crisis energética

La Habana. La Universidad de La Habana, la más emblemática de Cuba, anunció este viernes la suspensión por 30 días de sus clases presenciales debido a la actual crisis energética en el país, agravada por el bloqueo petrolero decretado por Estados Unidos contra la isla.

“La dirección de la Universidad de La Habana orienta: posponer las actividades propias asociadas al Congreso Universidad 2026​​​. Transformar los escenarios educativos, extendiendo la modalidad semipresencial a todas las carreras y programas de Técnico Superior Universitario (TSU) a partir de mañana viernes 6/2 por espacio de 30 días”, indicó la casa de altos estudios en un comunicado.

En tal sentido, la institución orientó evaluar qué actividades requieren de alguna presencialidad en espacios universitarios y potenciar el uso de plataformas online para la docencia.

Igualmente, apunta la nota, se analizará cómo ajustar a “las condiciones actuales” los programas de estudio de diferentes carreras universitarias y diseñar actividades que puedan ejecutarse en los “domicilios o en el territorio”.

Esta medida integra un conjunto de acciones para ajustar las actividades de la educación superior en Cuba, en medio de las complejidades que tiene la isla por la escasez de combustible.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el jueves en conferencia de prensa que existe un “bloqueo energético” por parte de Washington, y consideró “condenable que una potencia, con la dimensión que tiene EU como potencia, asuma una política tan agresiva y tan criminal hacia una pequeña nación”.

Reconoció que en Cuba hay grandes problemas en la disponibilidad de crudo para garantizar la generación eléctrica y actividades básicas, pues desde diciembre no ingresa combustible al país.

El presidente de EU, Donald Trump, decretó el pasado 29 de enero una emergencia nacional por presunta amenaza a la seguridad proveniente de Cuba y firmó una orden ejecutiva que permite a Washington imponer aranceles adicionales a países que suministren petróleo a la isla.

Tras conocer la noticia, Díaz-Canel afirmó que Washington busca “asfixiar” la economía de la isla imponiendo aranceles a los países que envíen crudo a la nación caribeña.