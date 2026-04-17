Unidad del PAN está garantizada y reglas están muy claras; hay piso parejo: Alfredo Chávez tras mesa de aspirantes con Maru

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario de PAN en el Congreso del Estado, recalcó que la unidad al interior del Partido Acción Nacional está garantizada, que existen reglas muy claras y que además hay piso parejo, esto tras la reunión en la que participó junto a otros aspirantes a la candidatura panista a la alcaldía de Chihuahua capital con la gobernadora Maru Campos.

“Son mesas periódicas que hemos tenido con la Gobernadora, pues eso es algo que venimos haciendo de manera periódica. Nosotros seguimos en la intención de privilegiar siempre la unidad del partido, las reglas están muy claras, significa que somos parejos, pero el llamado de la gobernadora es de no distraernos de nuestras funciones, eso también es un tema importante”.

El coordinador de la bancada de Acción Nacional añadió que “la unidad del PAN está muy garantizada por el perfil de los aspirantes, que somos gente madura, que somos gente de muchos años en política, y que al final del día va a decidir la gente el perfil que quiere para nosotros la candidatura de la alcaldía. Yo he expresado que hay un piso parejo, lo sigo refrendando, tanto la dirigencia nacional como la dirigencia municipal. Las reglas están muy claras”.

Asimismo, Chávez Madrid informó que la gobernadora Maru Campos les hizo “el llamado es a no distraernos de nuestra función y por supuesto a seguirle aportando al proyecto en común. Yo quiero referirlo y volverlo a decir. Hay un proyecto en común de los aspirantes a la alcaldía de Chihuahua y ese proyecto se llama Chihuahua y ese proyecto se llama Acción Nacional. Y entonces estamos muy claros. Están por definirse ya los tiempos, las definiciones. El partido será quien nos llame. Y bueno, pues la gobernadora, evidentemente, es la gran líder del PAN en el estado, lo viene siendo desde hace ya 10 años, desde que ganamos la alcaldía en Chihuahua”.