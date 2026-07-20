¿Un descuido? La foto de Ester Expósito que Kylian Mbappé borró de inmediato y delató su noviazgo

Kylian Mbappé compartió una foto de Ester Expósito con el uniforme de Francia. Más tarde circuló un video en el que presuntamente aparecen besándose.

Kylian Mbappé volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por su desempeño en la cancha. Luego de meses de rumores de relación, el futbolista compartió una historia de Instagram en la que aparecía Ester Expósito con el uniforme de la selección francesa, con el número 10 y el brazalete de capitán; sin embargo, la publicación desapareció pocos segundos después.

La foto de Ester Expósito que Mbappé borró de inmediato

La imagen de Ester Expósito usando el uniforme de la selección francesa llegó apenas unas horas después del partido por el tercer lugar del Mundial 2026, en el que Francia cayó 6-4 ante Inglaterra, algo que muchos interpretan como un gesto de apoyo hacia el delantero después de la derrota.

Ester Expósito (Instagram)

El periodista y creador de contenido español Javi Hoyos aseguró que la imagen se publicó alrededor de las 5:30 de la madrugada, poco después de la derrota de Francia frente a Inglaterra. Según explicó el presentador, varios seguidores le enviaron capturas de pantallas realizadas apenas unos segundos después de que la historia apareciera en el perfil de Kylian Mbappé.

“Duró segundos, pero tengo decenas de mensajes de seguidores que lograron captarlas. En segundos, la historia de Mbappé no estaba disponible. Sería la primera imagen que compartiría de manera oficial el futbolista de su relación con Ester”, declaró Hoyos.

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Durante ese encuentro, Ester Expósito fue vista en las gradas del Hard Rock Stadium, en Miami, una aparición que no pasó desapercibida y que volvió a alimentar los rumores sobre su cercanía con Kylian Mbappé. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, las señales han sido cada vez más frecuentes.

Horas más tarde, circuló en redes sociales un video en el que presuntamente se observa a la actriz española y al delantero francés besándose en un antro en Miami. Las imágenes avivaron aún más las especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

Así comenzó su historia de amor de Ester Expósito y Kylian Mbappé

La historia entre Ester Expósito y Kylian Mbappé comenzó lejos de los reflectores. De acuerdo con medios españoles, el primer acercamiento surgió a través de las redes sociales, donde el delantero del Real Madrid seguía desde hacía tiempo la carrera de la actriz.

Ester Expósito (Getty Images)

Durante varios meses ambos mantuvieron sus encuentros con total discreción en Madrid, hasta que a principios de marzo fueron fotografiados regresando en un jet privado tras una escapada a París. Esas imágenes marcaron la primera señal de un romance que ya llevaba semanas generando especulaciones.

Después de su viaje a París, continuaron compartiendo tiempo en destinos lugares como Ibiza, Formentera y Cerdeña, mientras Mbappé se recuperaba de una lesión y afrontaba el cierre de la temporada con el Real Madrid.

En ese periodo, Ester se convirtió en una presencia constante en la vida del futbolista y comenzó a acompañarlo también en algunos de sus compromisos deportivos.

Ester Expósito (Getty Images)

El pasado marzo, la actriz hizo su primera aparición pública como aficionada del delantero al asistir al Santiago Bernabéu para presenciar el derbi madrileño. Aquella imagen fue interpretada como una señal de que la relación comenzaba a consolidarse.

Ahora, con Mbappé concentrado en la Copa del Mundo 2026, a Ester se le volvió a ver apoyándolo desde las gradas, reforzando la idea de que está dispuesta a acompañarlo en una de las etapas más importantes de su carrera deportiva.