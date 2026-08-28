UACH reacomodará clases ante préstamo de salones entre facultades

Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) dio a conocer que ante la implementación de clases en facultades ajenas se dará un ajuste la próxima semana, pide comprensión al alumnado.

“Esto se dio en la primera semana y esto se va a regularizar a partir de la próxima semana ante altas y bajas para cerrar el ciclo de acomodo”, señaló.

En este sentido, el representante de la máxima casa de estudios indicó que se han dado clases en otros salones prestados en facultades aledañas esto será modificado la próxima semana que se encuentre un acomodo adecuado.

“Agradecemos la comprensión de la comunidad universitario porque el universitario hace equipo para buscar soluciones”, comentó.

Cabe destacar que las facultades del Campus 1 han sido las más señaladas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es la que alberga alumnos de otras facultades en clases básicas.