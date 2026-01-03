Trump secuestra a Maduro, declara ocupación y abre el petróleo venezolano a empresas de EU

Washington y Nueva York. El comandante en jefe, Donald Trump, ordenó el operativo militar para secuestrar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores bajo pretexto de acción antinarcóticos y declaró que Estados Unidos gobernara al país sudamericano hasta lograr una “transición apropiada”, que las empresas petroleras estadunidenses se encargarán del manejo del petróleo de Venezuela, y que esto es muestra de la resurrección de la Doctrina Monroe.

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, apropiada y sensata”, declaró sin dar indicaciones de que tanto tiempo podría durar esta ocupación. “No podemos arriesgar que nadie más tome control de Venezuela… No vamos a permitir que eso ocurra. Estamos ahí ahora y permaneceremos hasta que una transición apropiada puede realizarse”.

No ofreció detalles sobre como dirigirán a Venezuela. Respondiendo a una pregunta, comentó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez acaba de ser juramentada como presidenta y que “Rubio está trabajando con ella; ella esta dispuesta a hacer lo que tiene que hacer”. Aseveró que Rodríguez dijo que “haremos lo que quieran”, pero subrayó que “ella no tiene de otra”.

Aseguró que estarán trabajando con otros líderes políticos y militares venezolanos, incluyendo dentro del gobierno, que están dispuestos a cooperar pero advirtió que los que no, “deben entender que lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ellos”.

Preguntado si había tenido contacto con María Corina Machado. “No… Creo que sería muy difícil para que sea la líder, no cuenta con el apoyo dentro del país”, respondió.

Ante la pregunta sobre si habrán “botas en el terreno”, o sea, el despliegue de tropas, Trump evadió ofrecer una respuesta precisa, solo comentó que “tenemos una presencia en el país en relación a petróleo”. Pero resaltó que “no nos asusta tener botas en el terreno si lo tenemos que hacer”. Y advirtió que Estados Unidos está listo para realizar otra serie de ataques militares – que eso ya estaba contemplado, pero que tal vez ya no será necesario.

Y es que aunque toda la operación fue justificada como un operativo para arrestar a Maduro por “narco-terrorismo”, Trump fue explícito sobre otro objetivo central, el petróleo. “Nuestras muy grandes empresas petroleras, las más grandes del mundo, van a ir allá y componer la infraestructura petrolera y empezar a ganar dinero para ese país”. Justificó esto señalando que la industria petrolera de Venezuela fue construida por Estados Unidos y que “el régimen socialista nos la robó… fue considerado como el robo más grande de propiedad estadunidenses en la historia”.

Con una mezcla cambiante de justificaciones – desde combate al narcotráfico a recuperar el petróleo “robado” a cambio de régimen – Trump festejó la “brillante” operación, la cual dijo pudo ver en tiempo real, y elogió a los militares y agentes que realizaron el secuestro, afirmando que “no se ha visto asaltos así desde la Segunda Guerra Mundial”.

El “arresto” de Maduro y su esposa fue justificado por Trump y otros de su gobierno con la acusación criminal federal emitida en 2020 bajo el primer gobierno de Trump y ahora actualizado donde se le acusa a los dos de varios cargos de “narcoterrorismo”, narcotráfico y conspiración. Trump indicó que Maduro y su esposa serán presentados ante un tribunal federal en Nueva York próximamente. Trump dijo que la pareja [primero fue llevada al acorazado Iwo Jima en el Caribe y que de ahí será trasladado a Nueva York, donde la procuradora general, Pam Bondi, declaró que enfrentara “la justicia estadunidense”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó que Maduro “no es el presidente legítimo de Venezuela… es un fugitivo de la justicia estadunidense” y que el operativo fue una operación judicial del Departamento de Justicia apoyada por el Departamento de Guerra para arrestar a Maduro y su esposa.

Poco antes de salir a su conferencia de prensa, Trump subió a su red social una foto supuestamente de Maduro, aparentemente esposado y con los ojos vendados y ropa deportiva desarreglada con una intención obvia de una imagen humillante. En la conferencia comentó que en sus llamadas anteriores con Maduro “le dije que se rindiera”, pero no lo hizo.

El secretario de Estado Marco Rubio, en la conferencia de prensa, agregó que se le ofrecieron varias salidas a Maduro pero que “jugó al grandote” y ahora está donde está.

Trump subrayó que la intervención es muestra de su resurrección de la Doctrina Monroe. “Ahora se llama la Doctrina Donroe [por Don de Donald]. Nuestro dominio del hemisferio occidental nunca más será cuestionado”, afirmó. Agregó que el operativo también sirve como “una advertencia a cualquier que amenaza la soberanía estadunidense”, y proclamó que “el pueblo venezolano está libre” y que el “hemisferio está más seguro ahora”.

“Cuba será algo que tendremos que platicar; es muy parecido en que queremos ayudar al pueblo de Cuba”, respondió Trump a la pregunta sobre que implica todo esto para la isla.

En la conferencia de prensa realizada en su residencia Mar-a-Lago en Florida, Trump fue acompañado por sus secretarios de Estado Rubio y el de Guerra, Pete Hegseth, que no podía contener su entusiasmo sobre la operación militar, y “los guerreros estadunidenses…. La elite de Estados Unidos”, y que esto mostraba que “Estados Unidos puede proyectar su fuera en cualquier lugar, en cualquier momento”.

El general encargado del operativo detalló las etapas y tiempos del operativo ordenado por Trump a las 10:46 pm del viernes hora de Washington, con la cual se desplegaron más de 150 aviones y la “fuerza de extracción” que incluye a agentes federales, la cual llego a las 2;01 horas de la madrugada, y arrestaron a la pareja. Para las 3:21 los prisioneros ya estaban en el acorazado Iwo Jima.

Trump dijo que estaba fascinado “viendo todo en tiempo real”.

Mientras tanto, el operativo provocó debates en el Congreso y diversos sectores, tanto sobre la legalidad (no fue autorizada por el Congreso) como sobre el manejo del futuro inmediato del país ahora supuestamente “dirigido” por el gobierno de Trump, desaprobación de otro operativo bélico internacional tanto por las bases como los opositores de Trump y las implicaciones internacionales del retorno de Monroe.