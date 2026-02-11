Trump reafirma dominio energético y menciona envío de crudo venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que su gobierno reafirma el compromiso con la independencia y el dominio energético de su país, y afirmó que actualmente “tenemos un nuevo grupo de personas con el que nos hemos encariñado mucho, llamado Venezuela”, durante una conferencia enfocada en el sector del carbón.

Trump señaló que 50 millones de barriles de petróleo venezolano se encuentran en tránsito hacia Houston para ser refinados, como parte de lo que presentó como esfuerzos para fortalecer el dominio energético de Estados Unidos.

El mandatario incluyó esa referencia a Venezuela al hablar de la estrategia energética estadunidense. En el mismo acto sostuvo que el carbón es fundamental para la seguridad nacional y anunció que firmará una orden ejecutiva para instruir al Departamento de Defensa a trabajar directamente con plantas de carbón en nuevos acuerdos de compra de energía, con el objetivo de garantizar un suministro más confiable y una red eléctrica más fuerte y resiliente.



