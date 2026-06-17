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Camión de transporte de personal se incendia por falla mecánica en Silvestre Terrazas

Un camión de transporte de personal del Grupo Tulpe, que presta servicio a la empresa Bafar, se incendió la tarde de este miércoles mientras circulaba sobre la avenida Silvestre Terrazas, a la altura de la calle Santa Eulalia, presuntamente debido a una falla mecánica.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad se desplazaba de oeste a este cuando el conductor detectó que comenzaba a incendiarse. Al percatarse de la situación, orilló el vehículo y descendió de inmediato para ponerse a salvo. En cuestión de minutos, el fuego se propagó hasta envolver por completo el camión.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas, evitando que el incendio se extendiera a otras áreas. No se reportaron personas lesionadas, ya que la unidad no transportaba pasajeros al momento del incidente. Debido a las maniobras de emergencia, fue necesario cerrar temporalmente la circulación sobre Silvestre Terrazas en sentido de Cuauhtémoc hacia Chihuahua, lo que generó afectaciones al tráfico en la zona.

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