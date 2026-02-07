Trump lamenta abucheos a JD Vance durante apertura de Juegos de Invierno en Italia

Milán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reaccionado con sorpresa ante el abucheo que recibió su vicepresidente, JD Vance, en Italia durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Vance fue abucheado por el público del estadio San Siro cuando él y su esposa aparecieron en la zona VIP en la gran pantalla del estadio mientras el equipo estadunidense entraba en el recinto durante el desfile de la ceremonia inaugural. Los deportistas, en cambio, fueron recibidos con grandes aplausos.

“¿Es eso cierto? Es sorprendente, porque a la gente le cae bien. Quiero decir, está en un país extranjero, para ser justos. En este país no le abuchean”, apuntó Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Sin embargo, Vance también ha sido abucheado en varias ocasiones el año pasado durante sus apariciones en Washington, por ejemplo, cuando asistió a un concierto en el Kennedy Center.

Vance llegó a Milán el jueves, asistió a un partido de hockey sobre hielo femenino y también mantuvo conversaciones con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Cientos de estudiantes marcharon por Milán el viernes en protesta por la presencia de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en los Juegos, como parte del dispositivo de seguridad estadunidense que protege a los dignatarios.

El viernes también hubo abucheos para el equipo de Israel, mientras que el equipo de Ucrania recibió una calurosa bienvenida por parte del público, en su mayoría italiano. El periódico italiano La Repubblica también destacó las “ovaciones” para el presidente italiano Sergio Mattarella, que había inaugurado oficialmente los Juegos durante la ceremonia.