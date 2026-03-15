Trump habría rechazado negociaciones con Irán para terminar la guerra

Según tres fuentes familiarizadas con los acontecimientos, el gobierno del presidente Donald Trump rechazó ⁠los esfuerzos de sus aliados de Medio Oriente por iniciar negociaciones diplomáticas destinadas a poner fin a la guerra contra Irán.

Irán, por su parte, negó la posibilidad de cualquier alto el fuego hasta que cesen los ataques estadunidenses e israelíes, según informaron a Reuters dos fuentes iraníes de alto rango, añadiendo que varios países habían estado tratando de mediar para poner fin al conflicto.

La falta de interés por parte de Washington y Teherán sugiere que ambas partes se están atrincherando para un conflicto prolongado, a pesar incluso de que la guerra, que se está extendiendo, está causando víctimas civiles y ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, disparando los precios del petróleo.

Los ataques estadunidenses contra la isla iraní de Jark, principal centro de exportación de petróleo del país, pusieron de relieve la determinación de Trump de seguir adelante con su ofensiva militar. El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, prometió mantener cerrado el estrecho de Ormuz y amenazó con intensificar los ataques contra los países vecinos.

Con información de La Jornada