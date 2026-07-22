Triple choque en avenida Pacheco deja tres lesionados leves

Un fuerte accidente vial se registró la tarde de este martes sobre la avenida Pacheco, frente a las instalaciones de La Cerve, luego de que una camioneta GMC Sierra protagonizara un choque que involucró a otros dos vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pick-up GMC Sierra intentó ingresar al estacionamiento de Alsuper; sin embargo, no se percató de la circulación de una camioneta Nissan pick-up que transitaba sobre la avenida Pacheco en sentido sur a norte, por lo que la impactó de manera lateral.

Tras el fuerte golpe, la Nissan fue proyectada contra un automóvil Nissan Sentra que salía del estacionamiento del supermercado, originándose así un choque múltiple.

El percance dejó un saldo de tres personas con lesiones leves, quienes fueron atendidas en el lugar por paramédicos de URGE. Ninguna requirió ser trasladada a un hospital.

Agentes de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.