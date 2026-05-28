Trasladan desde Ciudad Juárez a paciente con quemaduras graves en el 45% del cuerpo

Al mediodía de este jueves se llevó a cabo un operativo aéreo por parte del helicóptero de la Secretaría de seguridad pública estatal (SSPE) por un traslado de un lesionado con quemaduras de segundo grado en el 45% de su cuerpo desde un hospital en Ciudad Juárez, a la unidad de quemados.

Aquí en Chihuahua capital aterrizó el helicóptero en el estacionamiento del Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua. De acuerdo con la información, la persona se lesionó de gravedad, presentaba quemaduras en el pecho, tórax, espalda, brazos y rostro.

Tras el arribo, desde el helicóptero ya lo esperaban 2 ambulancias de URGE, donde paramédicos, le dieron resucitación al lesionado al entrar en paro, justo cuando lo bajaban del helicóptero. Al estabilizarlo lo llevaron rápidamente apoyados por elementos de la policía estatal.