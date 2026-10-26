Abren juicio contra influencer por liderar una red que estafó más de 60 millones de dólares en Vietnam

El Tribunal Popular de Vietnam inició este lunes un juicio contra un tiktoker acusado de liderar una red de estafas que habría defraudado 1.56 billones de dongs (unos 60.3 millones de dólares estadounidenses) y en el que también serán juzgadas otras 187 personas.

El creador de contenido, identificado como Pho Duc Nam —alias Sr. Pips—, fue señalado por la fiscalía como líder de una red criminal con más de 900 víctimas, de acuerdo con la agencia oficial de noticias vietnamita, Nhan Dan, que señaló que el proceso se alargará durante los próximos 15 días.

Según el escrito de acusación, citado por la prensa local, en 2017 el tiktokter creó, en colaboración con un ciudadano turco, 36 sitios web aparentemente vinculados a las plataformas de compraventa de activos financieros MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5), pero las páginas no estaban conectadas con los mercados internacionales y la red se apropió indebidamente de estos activos.

El creador de contenido también habría creado diferentes empresas fantasma en ciudades como Ho Chi Minh y Hanói, con las que reclutó personal, firmó contratos y abrió 66 cuentas en entidades bancarias y pasarelas de pago intermediarias.

Para legitimar el origen del dinero, el tiktoker utilizó, de acuerdo con la acusación, más de 21 millones de dólares para comprar propiedades, oro, dólares estadounidenses y singapurenses.

Se le acusa de usar su fama para cometer delitos como estafa y apropiación indebida de bienes, lavado de capitales, ocultación de bienes de origen delictivo y evasión fiscal, según la fiscalía.

El Código Penal vietnamita establece que la apropiación de bienes por valor de “500 millones de dong o más” se castigará con penas que oscilan entre los 18 años de prisión y la cadena perpetua.

Nacido en 1994, el tiktoker alcanzó la fama en redes sociales bajo el nombre de Sr. Pips, con videos que acumulaban cientos de miles e incluso millones de visualizaciones.

Durante sus videos en vivo ofrecía análisis, opiniones y predicciones sobre la evolución de los precios del oro y las criptomonedas, entre otros temas, además de alardear de su fortuna y asegurar que contaba con 10 años de experiencia sin pérdidas en los mercados internacionales.