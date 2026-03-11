Total disposición a colaborar con nuevo auditor de la Federación, señala fiscal anticorrupción

El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, expresó total disposición para colaborar con el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios tal y como se ha venido trabajando con dicha institución y con la Fiscalía General de la República.

Consideró que el Congreso de la Unión llevó a cabo un proceso transparente: “creo que la persona que llega a la Auditoría Superior de la Federación trae conocimiento de causa y nosotros por supuesto que estamos abiertos a colaborar con la Auditoría Superior de la Federación, como lo hacemos también con la Auditoría Superior del Estado, con la Secretaría de la Función Pública actual, con la Fiscalía General de la República”.

Valenzuela Holguín agregó que tiene la confianza de que Aureliano Hernández tendrá la apertura para colaborar en la petición que realizó en semanas pasadas el Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua, respecto a dejar en claro las facultades de fiscalización de los organismos estatales ya que el actual auditor de la Federación era el responsables de la fiscalización de los recursos van hacia los Estados y los municipios.

“La claridad entre lo que maneja la Ley de Coordinación Fiscal, entre lo que es el capítulo quinto y el capítulo primero está bien claro, lo que son aportaciones federales son recursos etiquetados que vienen destinados a los municipios y a los Estados con un fin específico y los recursos que vienen en el capítulo primero, que son participaciones federales, son de libre disposición, son lo que se le regresa al Estado para que él pueda hacer y deshacer a sus proyectos, lo que quieren hacer con los recursos que les manda la Federación”.