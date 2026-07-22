Localiza SSPE búnker artesanal en Cinco Llagas, Guadalupe y Calvo

Un búnker de construcción artesanal, presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada como punto de resguardo y observación, fue localizado e inhabilitado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con el Ejército Mexicano, durante un operativo desplegado en las inmediaciones de la comunidad de Cinco Llagas, municipio de Guadalupe y Calvo.

El hallazgo se registró la mañana de este miércoles como resultado de sobrevuelos de reconocimiento realizados por la Policía del Estado, los cuales permitieron identificar una estructura oculta en una zona cerril de difícil acceso.

Con base en la información obtenida desde el aire, personal de la SSPE y del Ejército Mexicano se trasladó al punto para efectuar un recorrido pedestre y confirmar el hallazgo.

Durante la inspección, los elementos localizaron un búnker de construcción artesanal con indicios de haber sido utilizado recientemente, al encontrarse rastros y vestigios de presencia humana. Asimismo, se determinó que el sitio funcionaba como un punto estratégico de observación.

Tras asegurar el área, las fuerzas de seguridad procedieron a la inhabilitación de la estructura y desplegaron un operativo de vigilancia y rastreo en los alrededores para localizar posibles objetivos prioritarios.

Este hallazgo forma parte de los operativos permanentes que la SSPE mantiene en coordinación con las Fuerzas Armadas en la región serrana, con el objetivo de detectar y desarticular la infraestructura utilizada por grupos delictivos, fortalecer la presencia institucional y preservar la seguridad de las comunidades de Guadalupe y Calvo.