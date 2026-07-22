Localiza sano y salvo a menor de 15 años, víctima de secuestro virtual

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, localizó sano y salvo a un menor de 15 años de edad, que fue víctima de secuestro virtual con fines de extorsión, al recibir llamadas telefónicas amenazantes que lo orillaron a salir de su domicilio e incomunicarse.

El adolescente identificado con las iniciales H. A. M. R., fue encontrado en las instalaciones del Poliforo, ubicado en la calle Centauro del Norte de colonia Nuevo Milenio, en la ciudad de Cuauhtémoc, en donde estuvo escondido durante varias horas.

Ante las autoridades ministeriales, dio a conocer que recibió llamadas telefónicas en las que lo amenazaban con causarle daño a su familia si no obedecía, le pidieron que se saliera de su vivienda y dejar de tener comunicación con miembros de su familia.

Durante ese tiempo, los sujetos empezaron a marcarle a integrantes de la familia del menor de edad, diciéndoles que lo tenían secuestrado, exigiéndoles el depósito de 100 mil pesos si querían ver con vida.

Gracias al reporte oportuno se efectuó un operativo de búsqueda inmediata por parte de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, que lograron dar con el paradero del menor de edad, y evitar que se realizara algún depósito de dinero a los extorsionadores.

Tras establecer la condición de salud del adolescente fue regresado a su entorno familiar.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente. reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.