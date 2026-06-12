Tiroteo en Texas deja un muerto y 11 heridos; el atacante fue abatido

Un hombre abrió fuego en un edificio de Midland, Texas (EE.UU.), y dejó al menos un muerto y 11 heridos antes de ser abatido por la Policía.

El sospechoso se había atrincherado en un edificio al sur de la ciudad, donde se desató un enfrentamiento con los agentes de policía y un equipo táctico que respondió al tiroteo, señaló la alcaldesa Lori Blong durante una rueda de prensa.

“El incidente del tirador activo ha sido resuelto y se confirma que el sospechoso está muerto”, informó la ciudad de Midland a través de sus redes sociales, donde precisó que la escena permanece activa y aún no ha sido despejada.

La Policía de Midland respondió alrededor de las 8:00 h local al reporte de un tiroteo, informó el jefe del departamento de policía, Greg Snow, en un comunicado.

“Los agentes escucharon disparos desde un edificio y trabajaron rápido para asegurar y desalojar la zona”, detalló el escrito.

Al menos 11 personas resultaron heridas tras los disparos y ya fueron trasladadas a un centro de salud. Una persona murió en el lugar de los hechos, detalló la alcaldesa.

En lo que va de año, EE.UU. ha registrado 182 tiroteos masivos -donde hay cuatro víctimas o más sin contar el atacante- de acuerdo con datos de la organización civil Gun Violence Archive.

Con información de EFE