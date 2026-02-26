Tilda Swinton, el mexicano Fernando Eimbcke y más firman carta contra destitución de la directora de la Berlinale

Más de 1,700 figuras del cine firmaron una carta abierta en apoyo a Tricia Tuttle ante rumores de su destitución como directora del Festival Internacional de Cine de Berlín.

Tras las controversias políticas en las que se vio envuelto el Festival Internacional de Cine de Berlín, el gobierno alemán convocó una junta extraordinaria con los directivos del evento para discutir la “dirección futura” de la Berlinale. En particular, el puesto de su directora actual, Tricia Tuttle, se encuentra en riesgo después de que esta edición del festival estuviera marcada por críticas relacionadas con la falta de posicionamientos claros en torno a la situación en Gaza, expresadas en una carta abierta firmada por más de 80 figuras del cine . A esto se sumó la presencia de Tuttle en una fotografía con cineastas ganadores que portaban la bandera de Palestina, situación que, presuntamente, no fue del agrado del gobierno alemán.

A raíz de estos hechos, comenzó a circular una nueva carta abierta en la que diversas figuras de la industria cinematográfica expresan su apoyo a la directora frente a la posibilidad de su destitución. El documento ya acumula más de 1,700 firmas verificadas de nombres como Tilda Swinton o Fernando Eimbcke , quienes defienden la naturaleza del festival como un espacio de diálogo y libertad artística.

La carta a favor de la directora de la Berlinale

“Defendemos la Berlinale por lo que es fundamentalmente: un espacio de intercambio”, inicia la carta abierta que expresa preocupación por la posible destitución de Tricia Tuttle y por lo que consideran una tergiversación del espíritu del festival. “La Berlinale es más que una alfombra roja o una serie de titulares. Es un espacio donde se cruzan perspectivas, se cuestionan narrativas y se visibilizan las tensiones sociales. Aquí es donde se desarrolla el discurso, en el corazón mismo del cine”.

En el texto también se abordan las críticas dirigidas a Tuttle tras la entrega del premio GWFF a Mejor Ópera Prima a la película Chronicles from the Siege. El director palestino Abdallah Al-Katib aprovechó el espacio para hablar sobre la situación en Gaza y acusar al gobierno alemán de ser cómplices del genocidio de Israel: “Creo que son lo suficientemente inteligentes como para reconocer esta verdad, pero prefieren no importarles”. Los firmantes defienden que las declaraciones fueron realizadas por los invitados y no por la directora del festival.

Chronicles From the Siege ganó Mejor Ópera Prima en la Berlinale. (Getty Images)

En cuanto a la fotografía en la que Tuttle aparece junto a los cineastas palestinos que portaban su bandera, la carta sostiene que “fotografiarse con invitados internacionales forma parte de la práctica de un festival de este tipo” únicamente. Además, menciona que precisamente es eso lo que le da importancia al evento: “Su fortaleza radica en su capacidad de albergar perspectivas divergentes y dar visibilidad a una pluralidad de voces”.

La carta también recuerda la naturaleza política que siempre ha tenido la Berlinale, no desde el partidismo, sino desde lo socialmente comprometida que está. Asimismo, se habla sobre el cine como una herramienta para alzar la voz: “El cine hace visibles los conflictos, abre perspectivas y hace tangibles las experiencias de injusticia y violencia”.

Los firmantes finalmente defienden la importancia de preservar espacios que permitan el desacuerdo y el debate, tanto para proteger la independencia de las instituciones culturales como la libertad creativa y democrática: “Si toda controversia conduce a repercusiones institucionales, el discurso da paso al control”.

Tricia Tuttle enfrenta la posibilidad de ser destituida de la Berlinale. (Getty Images)

¿Quiénes firmaron la carta defendiendo a la directora de la Berlinale?

Entre los nombres destacados que firmaron la carta están:

• Tilda Swinton, la actriz ganadora del Oscar por su papel en Michael Clayton.

• Sean Baker, director y ganador de múltiples premios Oscar por su película Anora.

• Todd Haynes, director nominado al Oscar por Carol y May December.

• Fernando Eimbcke, el cineasta mexicano que dirigió Temporada de Patos y estuvo participando en esta edición de la Berlinale con Moscas.

• Kleber Mendonça Filho, director brasileño nominado este año en los Oscar por El Agente Secreto.

• Nancy Spielberg, la productora y hermana de Steven Spielberg.

• Tom Tykwer, director alemán conocido por su película Perfume: The Story of a Murderer

• Ari Folman, el director israelí responsable de Vals con Bashir.

Tilda Swinton, Sean Baker, Todd Haynes y Fernando Eimbcke entre las figuras que firmaron la carta abierta. (Getty Images)

Además de estas figuras, otras personalidades de la industria cinematográfica se han sumado al documento, que actualmente cuenta con cerca de 2,000 firmas, de las cuales más de 1,700 han sido verificadas.

Tras la junta del gobierno alemán, el futuro de Tricia Tuttle como directora de la Berlinale sigue siendo incierto ya que no pudieron llegar a una decisión final durante la reunión. Mientras tanto, la carta abierta en su apoyo sigue sumando firmas dentro de la comunidad cinematográfica internacional.