Tendrá Pérez Cuéllar que explicar al Congreso retención de impuestos y apoyo del Estado: Santiago De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno indicó que ante el llamado del Congreso al alcalde Cruz Pérez Cuéllar, deberá aclararse la retención de impuestos que no se reportó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del mecanismo que activo el Gobierno del Estado para reducir la carga que se le generó al Municipio.

Fue el diputado del PAN, Carlos Olson quien presentó un punto de acuerdo para que el municipio de Ciudad Juárez regularice su situación ante el SAT, así como por la moción del morenista Cuauhtémoc Estrada para que el edil exponga la situación ante el Pleno del Congreso.

“Pues bueno, supongo que el Congreso lo hace porque todavía persisten algunas dudas de esta retención que se hace a los empleados del Municipio, la retención de impuestos que luego no fue enterada al SAT. La verdad es que a mí me queda bastante claro qué fue lo que no hizo el Municipio: retuvo los impuestos, no los pagó al SAT y se les fue acumulando durante años y hoy que esto sale a la luz, pues me parece que eso es lo que genera la curiosidad de los diputados. Seguramente el alcalde vendrá a explicar esto y también pues de manera clara tendrá que explicar que es a través de un mecanismo que activa el Gobierno del Estado que se le permite tener una reducción en esta carga impositiva”.