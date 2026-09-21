Temas que tenga Maru se atenderán en SSPE y Sebog, coordinación es indispensable: Sheinbaum

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la coordinación con los gobiernos estatales es indispensable por lo que durante su visita a Ciudad Juárez, se reunió con la gobernadora Maru Campos para mantener los canales de comunicación.

Expresó que cualquier tema que la mandataria de Chihuahua tenga en materia de seguridad, se atenderá directamente por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) o bien, con la Secretaría de Gobernación (Segob) en caso de ser un tema distinto.

Recordó que en relación con la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación abierta y que no corresponde al Gobierno Federal abordar dicho tema.

Cabe señalar que este lunes la gobernadora María Eugenia Campos Galván se encuentra en Ciudad de México para sostener encuentros con la SSPC y Segob, siendo acompañada por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda y por el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez.