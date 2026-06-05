Supervisan autoridades estatales infraestructura y atención médica en el Hospital Central

Con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios de salud, el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, realizó un recorrido de supervisión por las instalaciones del Hospital Central, acompañado por el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda.

Durante la visita, las autoridades recorrieron distintas áreas del nosocomio para evaluar las condiciones de la infraestructura, el funcionamiento de los servicios y la atención que reciben diariamente las y los chihuahuenses.

Asimismo, dialogaron con pacientes y familiares para conocer sus opiniones e identificar oportunidades de mejora.

Como parte de la supervisión, constataron los avances en la construcción del nuevo elevador del hospital, obra que fortalecerá la movilidad interna, la seguridad y la atención de usuarios y personal médico, así como de la remodelación y rehabilitación del área de pabellones del Hospital Central

En el recorrido también participó el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo, quien reiteró el compromiso de fortalecer el programa de interculturalidad que opera en el Hospital Central Universitario para los servicios de salud de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.

Gilberto Baeza destacó que estas visitas permiten identificar áreas de mejora, además de dar seguimiento a proyectos estratégicos que contribuyen a una atención médica más eficiente para las familias chihuahuenses.