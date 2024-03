“Yo con Vox ni a la esquina”, asegura Xóchitl Gálvez 

La candidata presidencial de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez, rechazó de manera tajante que pueda aceptar el apoyo del partido de extrema derecha español Vox, que le ofreció su respaldo a la oposición mexicana para “elaborar estrategias y liderazgos” rumbo a las elecciones presidenciales del 2 de junio en México.

“Es más fácil que Morena esté cerca de Vox que yo. Yo con Vox, ni a la esquina. Así de clara”, dijo Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, durante una conferencia de prensa en la capital mexicana.

Morena, partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el que abandera a la candidata presidencial oficialista Claudia Sheinbaum, líder en las encuestas.

“Yo ‘pinto mi raya'(me separo), no me ando con rodeos, no comparto nada con ese partido, no tengo ninguna visión positiva (…) no voy a ir con Vox a ningún lado, no hay ningún vínculo, no los he visto en mi vida (…) ni los conozco”, agregó.

El jueves, Vox analizó la situación en México a través de Foro Madrid y la Fundación Disenso mediante un informe interno llamado ‘Amenazas a la libertad: el asalto a la democracia en Iberoamérica’, en el que reconoció que la favorita para ganar las elecciones es Sheinbaum, candidata abanderada de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia.

A inicios de febrero, Gálvez cumplió una visita de trabajo en España, donde se reunió con empresarios, medios de comunicación y políticos, y allí descartó un encuentro con el ultraconservador partido Vox.

En 2021, el Partido Acción Nacional (PAN), que junto con los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) integra la coalición opositora, firmó un pacto “anticomunista” con Vox.

La llamada Carta de Madrid se firmó en septiembre de 2021 por varios senadores del PAN y el líder de Vox, Santiago Abascal, para “frenar el avance del comunismo” en los países iberoamericanos; algo de los que Gálvez se ha distanciado en varias ocasiones.

Este viernes, López Obrador, fundador de Morena, de gira en el estado de Veracruz dijo que el ofrecimiento de Vox a la campaña de Gálvez en lugar de debilitar a su movimiento lo beneficiará.

“Supe que un grupo afín al bloque conservador de México (…) que ese grupo de derecha de España (Vox) ya se suma y va haber también guerra sucia, qué bueno, ¿no? Porque nos van a seguir ayudando”, ironizó.