Sin Mora, el Tri-Sub 23 busca consolidar nuevos talentos

Ciudad de México. Eduardo Arce, seleccionador nacional de la categoría Sub-23, encarará los Juegos Centroamericanos y del Caribe con un plantel que tiene en el mundialista Gilberto Mora un referente a seguir. Aunque el mediocampista de 17 años no forma parte de la lista de convocados, el director técnico sostuvo que es “responsabilidad de los jóvenes, no sólo del formato de competencia, consolidar su carrera profesional con disciplina y mejor mentalidad”, aún cuando las oportunidades no sean mayores.

“Sin duda podemos tener más jugadores de esas edades”, menciona Arce desde el Centro de Alto Rendimiento, donde el plantel mexicano cerró su preparación antes de realizar el viaje a Santo Domingo. “España tiene a Lamine (Yamal) y Pau Cubarsí, en México están Gil (Mora) y Obed Vargas. El volumen es bueno, pero los chavos se tienen que responsabilizar más, ser más disciplinados y con una mejor mentalidad”.

En la justa regional, los juveniles mexicanos debutarán con Venezuela el 30 de julio en el Estadio Cibao de Santiago; dos días después, enfrentarán a la anfitriona República Dominicana y cerrarán su actividad contra Guatemala el 3 de agosto. En caso de superar la fase de grupos, disputarán las semifinales el 5 de agosto y la final por el campeonato el 7 de agosto, fecha en la que México intentará alcanzar su octava medalla de oro.

“La presión se maneja de diferente manera, nosotros tenemos una gran ilusión y compromiso”, agregó el seleccionador. “Intentaremos conseguir los boletos a Juegos Olímpicos y el Mundial de la categoría. Aceptamos el rol de favoritos. Es fundamental que los jugadores lleguen con más experiencia, más confianza y en niveles futbolísticos cada vez más altos”.

Luego de su participación en la Copa Mundial, Gilberto Mora no integrará el combinado Sub-23 en los Juegos Centroamericanos y tampoco formará parte de la Sub-20 —cuyo certamen se llevará a cabo del 24 de julio al 9 de agosto en Puebla y la Ciudad de México— debido a un acuerdo con el ex técnico Javier Aguirre.

“Gil arrastraba una lesión que lo mantuvo con muchos cuidados antes de la Copa del Mundo y al final se decidió que su proceso era con la selección mayor; tuvo un Mundial muy bueno y tiene un futuro espectacular que hay que cuidar”, precisó el entrenador de la Sub-20, Alex Diego.