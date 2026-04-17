Sin confirmar cierre de S-Mart en Plaza Sendero

Tras videos virales que indican un posible cierre comercial de la empresa Smart en Plaza Senderó, esto aun sigue en duda para la autoridad.

El director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán Orozco dio a conocer que esto será decisión de la empresa, debido a procesos de oferta y demanda.

En este sentido indicó que la empresa no ha indicado un cierre forman ante la autoridad.

Videos se han hecho vírales en la capital en donde se señala la escasez de productos así como un problema en ventas lo cual sería el problema principal para su operación normal.